Беларусь предлагает России соблюдать прежнюю практику пропуска через границу

Беларусь предлагает России до окончания переговоров придерживаться прежней практики пропуска через границу граждан третьих стран. Об этом сегодня на брифинге заявил начальник управления информации, пресс-секретарь МИДа Дмитрий Мирончик.

"Мы предлагаем нашим российским партнерам на время проведения переговоров придерживаться прежней оправдывающей себя со всех сторон практики", - сказал он.

В настоящее время попасть на территорию России иностранец может при наличии действующей визы и через международный пункт пропуска. На границе РФ и Беларуси такие пункты не оборудованы. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что существующий комплекс проблем и возможность принятия неких временных мер может быть рассмотрен до конца года на заседании межгосударственной рабочей группы.

В декабре начала работать межведомственная рабочая группа по проблемам пропуска граждан третьих стран через белорусско-российскую границу.