Беларусь ограничила поставки мяса птицы из двух регионов Венгрии из-за птичьего гриппа.

"По данным Международного эпизоотического бюро, на территории медье Бач-Кишкун и Яс-Надькун-Сольнок зарегистрированы случаи заболевания птиц высокопатогенным гриппом. В этой связи вводятся временные ограничения на ввоз в Беларусь из этих регионов Венгрии живой птицы, инкубационного яйца, диких, зоопарковых и цирковых животных, мяса птицы, пищевых продуктов переработки куриного яйца, пуха и пера, кормов и кормовых добавок из птицы, кормов растительного происхождения, охотничьих трофеев (пернатая дичь), а также бывшего в употреблении оборудования для содержания и разделки птицы", - говорится в сообщении Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода.

Все ранее выданные разрешения на ввоз в Беларусь вышеуказанной продукции из этих областей Венгрии отменяются.