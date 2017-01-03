В конгрессе США не позволят Трампу отменить санкции против России

Член Палаты представителей Конгресса США Адам Шифф (демократ от штата Калифорния) считает, что санкций, введенных американской администрацией в отношении РФ из-за кибератак, в которых Вашингтон обвиняет Москву, недостаточно, и выступает за введение дополнительных ограничительных мер. Об этом он заявил в воскресенье в интервью телекомпании ABC.

"Мы считаем, что необходимо сделать больше, - указал Шифф, который является членом комитета по разведке в нижней палате Конгресса. - Честно говоря, мы не думаем, что уже предпринятых мер достаточно для сдерживания (России), и в дальнейшем вы увидите серьезную поддержку со стороны обеих партий, направленную на усиление санкций".

Шифф также отметил, что если избранный президент США Дональд Трамп решит отменить санкции, введенные действующей администрацией Барака Обамы в отношении Москвы, то он столкнется с "решительной реакцией" со стороны Конгресса. По словам Шиффа, в таком случае многие демократы и республиканцы, включая самых известных сторонников введения антироссийских ограничительных мер - сенаторов Линдси Грэма и Джона Маккейна, - приложат значительные усилия, чтобы попытаться принять в Конгрессе "серьезный пакет санкций" против РФ.

Ранее на специальном брифинге официальные представители действующей администрации США признали, что Трамп после инаугурации сможет без особых трудностей отменить антироссийские санкции. Один из чиновников, имя которого не разглашалось по условиям проведения брифинга, констатировал, что недавние ограничительные меры были приняты согласно исполнительным указам Обамы, поэтому следующий президент сможет отменить их точно таким же образом и без согласия на это Конгресса.

9 декабря США объявили о введении санкций в отношении некоторых российских компаний, Федеральной службы безопасности и Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил России. Американские власти также выслали 35 российских дипломатов и сообщили о закрытии двух принадлежащих РФ объектов в штатах Нью-Йорк и Мэриленд. Вашингтон связывает эти шаги с хакерскими атаками на американские политические организации, в которых действующая администрация обвиняет Россию.