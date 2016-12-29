Роснефть завершила реорганизацию СП с британской BP в Германии

рупнейшая российская нефтекомпания Роснефть завершила сделку по реструктуризации нефтеперерабатывающего СП в Германии Ruhr Oel GmbH (ROG) с британской BP, сообщила Роснефть в четверг.

Сделка вступит в силу с 1 января 2017 года.

В результате сделки Роснефть напрямую становится акционером и увеличивает свои доли участия в НПЗ Bayernoil – до 25 процентов с 12,5 процента, НПЗ MiRO – до 24 процентов с 12 процентов, НПЗ PCK (Шведт) – до 54,17 процента с 35,42 процента.

В свою очередь BP консолидирует 100 процентов в НПЗ Gelsenkirchen и предприятии по производству растворителей DHC Solvent Chemie.

В результате реорганизации СП Роснефть получит контроль над более чем 12 процентами нефтеперерабатывающих мощностей в Германии с общим объёмом переработки 12,5 миллиона тонн в год и станет третьим по величине нефтепереработчиком на немецком рынке, сообщила компания.

Кроме того, Роснефть и BP договорились о постепенных изменениях, которые завершатся до конца 2018 года, в цепочке реализации нефтепродуктов, что позволит обеспечить выполнение контрактов с клиентами НПЗ на переходном этапе.

После завершения переходного этапа Роснефть планирует начать продажу авиатоплива, производимого на немецких заводах компании, по прямым контрактам с авиакомпаниями в крупнейших немецких аэропортах.

Кроме того, Роснефть хочет выйти на немецкий дорожно-строительный рынок со специальной линейкой полимерно-битумных вяжущих (ПБВ) Альфабит (Alfabit). Компания также намерена организовать поставки судового топлива в морские порты Германии, сообщила Роснефть.