Президент Казахстана сменил министров экономики и иностранных дел

Бессменный президент Казахстана Нурсултан Назарбаев своими указами сменил министра экономики и главу МИД, говорится в документах, опубликованных в среду на официальном сайте президента.

МИД Казахстана возглавил 52-летний Кайрат Абдрахманов, ранее занимавший должность постоянного представителя Казахстана в ООН, а новым министром национальной экономики стал 38-летний Тимур Сулейменов, ранее занимавший в этом ведомстве должность замминистра.

Причины увольнения теперь уже экс-министра экономики Куандыка Бишимбаева пресс-служба Назарбаева не сообщила. Ерлан Идрисов освобожден от должности главы МИД "в связи с переходом на другую работу".

Назарбаев жесткой рукой правит Казахстаном с 1989 года и регулярно тасует колоду одних и тех же управленцев.