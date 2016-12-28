Газпром отправил в ЕС предложения об урегулировании антимонопольного дела

Газпром сообщил, что направил Еврокомиссии предложения об урегулировании длящегося уже пять лет дела о предполагаемом нарушении им европейских антимонопольных законов.

Газпром, на который приходится треть потребляемого в Европе газа, находится в поле зрения Еврокомиссии с 2012 года. В прошлом году Европа обвинила компанию в завышении цен для потребителей в Восточной и Центральной Европе и вытеснении конкурентов.

С тех пор Газпром предлагал пойти на уступки, чтобы избежать потенциального штрафа - до 10 процентов глобального оборота компании.

Пресс-секретарь Еврокомиссии подтвердила, что регулятор получил предложения от Газпрома. Она также сказала, что комиссия оценит, есть ли в предложениях ответ на опасения регулятора по поводу нарушения конкуренции.

Заместитель главы Газпрома Александр Медведев заявил, что компания готова принять во внимание критику ЕС, но если она обоснована. Слова Медведева передала пресс-служба Газпрома по электронной почте. В письме также говорится, что Газпром надеется на разрешение спора в ближайшем будущем.

Российская компания еще в октябре объявила о намерении выработать взаимоприемлемое решение спора вместе с Еврокомиссией.

"Обязательства Газпрома должны гарантировать свободное поступление газа в Центральную и Восточную Европу по конкурентным ценам, только тогда они будут действенными",- сказала пресс-секретарь Еврокомиссии.