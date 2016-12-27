Конгресс США назвал лидеров на мировом рынке торговли оружием

В 2015 году США продали оружия на общую сумму $40 млрд, сохранив за собой лидирующие позиции на этом рынке, пишет The New Yourk Times со ссылкой на исследование конгресса.

По данным исследования, эта сумма равна примерно половине от стоимости всех контактов, заключенных по поставкам оружия в 2015 году. Второе место заняла Франция, которая продала оружия на $15 млрд.

При этом в 2015 году мировой рынок вооружений сократился по сравнению с 2014 годом на $9 млрд: общая сумма сделок составила $80 млрд. Падение произошло во многом из-за сокращения закупок вооружений развивающимися странами: если в 2014 году они купили оружия на $79 млрд, то годом позже их расходы на покупку оружия за границей снизились до $65 млрд. Лидерами по заключенным контрактам на покупку оружия стали Катар, который заключил контракты на сумму более $17 млрд, Египет — почти $12 млрд и Саудовская Аравия — более $8 млрд.

Россия, отмечает издание, продала в 2015 году оружия на $11,1 млрд, хотя в предыдущем году продажи составили $11,2 млрд.

Приведенные NYT данные не соответствуют тем показателям, о которых сообщали российские официальные лица. В марте 2016 года президент Владимир Путин заявил, что экспорт военной продукции из России в 2015 году составил $14,5 млрд и превысил ожидания.

«Экспорт российской продукции военного назначения в 2015 году оказался даже больше, чем мы планировали, и составил $14,5 млрд», — заявил Путин на заседании комиссии по военно-техническому сотрудничеству с иностранными государствами.

По словам Путина, Россия сохранила второе место в списке мировых лидеров по поставкам военной техники и вооружений на глобальных рынках.​

В феврале 2016 года в докладе Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI) о тенденциях в мировом экспорте вооружений, говорилось, что Россия занимает вторую строчку среди крупнейших поставщиков оружия в мире, поскольку на нее приходится 25% всего мирового экспорта вооружений. При этом доля России на мировом рынке, отметили исследователи, за последние пять лет выросла на 3%.

Первое место заняли США, по данным SIPRI, на них пришлось 33% всего мирового экспорта вооружений.