Последнее обновление: 26.12.2016 12:39

ЦБ Казахстана поддержал крупнейший банк кредитом на $1,2 млрд

Национальный банк Казахстана выдал крупнейшему в стране Казкоммерцбанку краткосрочный кредит на сумму 400,8 миллиарда тенге ($1,2 миллиарда).

Регулятор также сообщил, что ведет переговоры с его акционерами об увеличении капитала банка.

"В рамках текущего надзорного процесса ведутся переговоры с акционерами, в том числе Казкоммерцбанка, по повышению уровня капитализации", - говорится в сообщении ЦБ.

Согласно информации, в настоящее время банк располагает достаточным объемом ликвидных активов, что позволило ему осуществить частичное досрочное погашение займа.

Казкоммерцбанк вернул Нацбанку половину от выделенных средств.

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