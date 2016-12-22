ООН создала штаб для подготовки к судам по военным преступлениям в Сирии

Генеральная Ассамблея ООН решила организовать независимую команду​, которая будет заниматься сбором и анализом доказательств преступлений, совершенных в Сирии за все время вооруженного конфликта, передает Reuters.

Структура нового органа и круг его обязанностей будут определены позже.

Авторами резолюции, которая должна упростить уголовные разбирательства в национальных и международных судах, выступили Лихтенштейн и Катар. Всего за принятие соответствующего документа проголосовали 105 государств, против высказались 15 стран, в том числе Россия, Венесуэла, Китай, Куба, Иран и Сирия, еще 52 международные делегации от голосования отказались.

При этом специальная комиссия ООН не смогла установить того, кто виновен в атаке на гуманитарный конвой под Алеппо, которая произошла в ночь на 20 сентября 2016 года. Эксперты комиссии подчеркнули, что налет могли совершить военные самолеты Сирии, России и возглавляемой США коалиции.

​Правозащитная организация Красного Креста и Полумесяца заявила о 20 погибших в результате обстрела мирных жителях, которые разгружали грузовики с гуманитарной помощью. Reuters сообщило о 10 погибших.